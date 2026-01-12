Чи зміняться тарифи після запуску технології 5G?
Перед запуском пілотної зони у Львові оператори реалізували масштабну підготовку, це потенційно може вплинути на зростання цін, пише 24 Канал з посиланням на Мінцифри.
- CEO Київстар Олександр Комаров: Для абонентів Київстар, які користуються 5G, зберігаються умови їхнього теперішнього тарифного плану.
- СЕО Vodafone Ольга Устинова: Запуск 5G не означає автоматичного зростання цін. Клієнти Vodafone користуватимуться новою технологією в межах своїх 4G-тарифів без доплат, у перспективі спеціальні пропозиції можуть з’явитися для бізнесу чи специфічних потреб, де потрібна надвисока швидкість.
- Керівник lifecell Михайло Шелемба: На етапі тестування у lifecell не планують змінювати тарифи, зазначив керівник компанії Михайло Шелемба.
Що буде далі?
- У разі успішних перших днів тестування у Львові й отримання додаткових дозволів запуск 5G запланований у Бородянці в січні 2026 року та в Харкові в лютому 2026 року.
- Наступними містами можуть стати Київ і Одеса. Базові станції там планують розміщувати в центральних районах із високою концентрацією користувачів, а також у спеціальних зонах за запитом бізнесу.
- Загалом пілотні проєкти триватимуть до грудня 2026 року з можливістю продовження.
Як змінилися деякі тарифи Київстар, Vodafone та lifecell у січні?
Київстар з 6 січня 2026 року увів два нові тарифи для домашнього інтернету: "Оптимальний" та "Комфортний". Також деякі мобільні тарифи Київстар, включаючи лінійку LOVE UA, зросли у ціні з 18 грудня 2025 року через зростання вартості ключових ресурсів, таких як електроенергія.
Уже з 1 січня 2026 року для більшості контрактних і бізнес-тарифів Vodafone запровадили принцип "Роумінг як вдома" – користування мобільним зв’язком у країнах ЄС на тих самих умовах, що й в Україні, без додаткових оплат.
З 1 січня також почалося оновлення пакетів послуг від lifecell з назвою 4G IoT з позначками 30, 40, 50, 70 та 140 та IoT Start (Medium і Premium)