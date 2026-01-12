Як у Львові запустили пілот 5G?

Львів став першим містом в Україні, де офіційно запрацювала пілотна мережа п’ятого покоління мобільного зв’язку. Запуск відбувся після багаторічної підготовки та численних погоджень із сектором безпеки. Над проєктом почали працювати ще у 2019 році, однак повномасштабна війна змусила відкласти повноцінне впровадження технології, розповіли 24 Каналу в Мінцифри.

Пілот 5G у Львові реалізували за участі Міністерства цифрової трансформації, мобільних операторів, Управління радіоелектронної боротьби та Повітряних сил Збройних Сил України. Військові фахівці перевірили технічні параметри мережі та підтвердили можливість її безпечної експлуатації в умовах воєнного стану.

Станом на сьогодні в місті збудували понад 20 базових станцій 5G. Вони забезпечують покриття центральних мікрорайонів, зокрема історичних і туристичних локацій. Загалом по Україні вже встановлено понад 30 таких станцій.

Чому саме Львів?

Львів обрали для пілоту не випадково. Місто має один із найвищих показників поширення смартфонів із підтримкою 5G. За офіційними даними, понад 23 відсотки телефонів в Україні сумісні з цією технологією, що дозволяє тестувати мережу без додаткових апаратних бар’єрів для користувачів.

Для підключення до 5G абоненту достатньо оновити програмне забезпечення смартфона до актуальної версії. Якщо пристрій підтримує новий стандарт, мережа автоматично підключиться під час перебування в зоні покриття.

Що буде далі

Пілотні проєкти у Львові триватимуть до грудня 2026 року з можливістю продовження.

У разі успішного тестування та отримання додаткових дозволів запуск 5G запланований у Бородянці в січні 2026 року та в Харкові в лютому 2026 року.

Наступними містами можуть стати Київ і Одеса. Базові станції там планують розміщувати в центральних районах із високою концентрацією користувачів, а також у спеціальних зонах за запитом бізнесу.

Чим особлива технологія 5G?

Технологія 5G принципово відрізняється від нинішнього стандарту 4G. Вона працює в інших діапазонах радіочастот і забезпечує значно вищу швидкість передавання даних – до приблизно 500 мегабітів за секунду на одного абонента, а також мінімальну затримку сигналу. Це відкриває можливості для стабільної дистанційної роботи, онлайн-освіти, розвитку цифрових сервісів і тестування інноваційних рішень без затримок.

Коли 5G по всій Україні?

Паралельно держава готується до наступного етапу – загальнонаціонального впровадження 5G. Його планують розпочати після завершення воєнного стану. Пілот у Львові має стати технологічною базою для відпрацювання всіх технічних і регуляторних нюансів перед масштабним запуском по всій країні.