Как во Львове запустили пилот 5G?

Львов стал первым городом в Украине, где официально заработала пилотная сеть пятого поколения мобильной связи. Запуск состоялся после многолетней подготовки и многочисленных согласований с сектором безопасности. Над проектом начали работать еще в 2019 году, однако полномасштабная война заставила отложить полноценное внедрение технологии, рассказали 24 Каналу в Минцифры.

Пилот 5G во Львове реализовали при участии Министерства цифровой трансформации, мобильных операторов, Управления радиоэлектронной борьбы и Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Военные специалисты проверили технические параметры сети и подтвердили возможность ее безопасной эксплуатации в условиях военного положения.

На сегодня в городе построили более 20 базовых станций 5G. Они обеспечивают покрытие центральных микрорайонов, в частности исторических и туристических локаций. В целом по Украине уже установлено более 30 таких станций.

Почему именно Львов?

Львов выбрали для пилота не случайно. Город имеет один из самых высоких показателей распространения смартфонов с поддержкой 5G. По официальным данным, более 23 процентов телефонов в Украине совместимы с этой технологией, что позволяет тестировать сеть без дополнительных аппаратных барьеров для пользователей.

Для подключения к 5G абоненту достаточно обновить программное обеспечение смартфона до актуальной версии. Если устройство поддерживает новый стандарт, сеть автоматически подключится во время пребывания в зоне покрытия.

Что будет дальше

Пилотные проекты во Львове продлятся до декабря 2026 года с возможностью продления.

В случае успешного тестирования и получения дополнительных разрешений запуск 5G запланирован в Бородянке в январе 2026 года и в Харькове в феврале 2026 года.

Следующими городами могут стать Киев и Одесса. Базовые станции там планируют размещать в центральных районах с высокой концентрацией пользователей, а также в специальных зонах по запросу бизнеса.

Чем особенна технология 5G?

Технология 5G принципиально отличается от нынешнего стандарта 4G. Она работает в других диапазонах радиочастот и обеспечивает значительно более высокую скорость передачи данных – до примерно 500 мегабит в секунду на одного абонента, а также минимальную задержку сигнала. Это открывает возможности для стабильной дистанционной работы, онлайн-образования, развития цифровых сервисов и тестирования инновационных решений без задержек.

Когда 5G по всей Украине?

Параллельно государство готовится к следующему этапу – общенационального внедрения 5G. Его планируют начать после завершения военного положения. Пилот во Львове должен стать технологической базой для отработки всех технических и регуляторных нюансов перед масштабным запуском по всей стране.