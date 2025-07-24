Насколько быстрым может быть интернет будущего?

В ходе последних испытаний компания China Mobile продемонстрировала возможности технологии 6G, достигнув рекордной скорости загрузки 280 Гбит/с. Чтобы понять масштабы, этого достаточно, чтобы загрузить файл объемом 50 гигабайт всего за 1,4 секунды. Это значительно превосходит теоретические максимальные скорости сети 5G, которые составляют около 10 Гбит/с, пишет 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Этот прорыв стал возможным благодаря развертыванию первой в мире маломасштабной тестовой сети 6G, которая сейчас насчитывает всего 10 базовых станций. Но кроме наземных испытаний, China Mobile активно осваивает и космическое пространство. Компания успешно запустила на низкую околоземную орбиту (около 500 километров) первый в мире спутник для тестирования архитектуры 6G. Этот проект, разработан совместно с Китайской академией наук, направлен на создание интегрированной системы космической и наземной связи.

Такие эксперименты являются частью глобальной гонки за лидерство в сфере телекоммуникационных технологий. Хотя до полноценного коммерческого запуска 6G, который ожидается не ранее 2030 года, еще далеко, текущие достижения демонстрируют огромный потенциал для будущих технологий, таких как иммерсивные коммуникации и расширенное покрытие в отдаленных регионах.

Кто еще работает над 6G?

Эта гонка за 6G является глобальной, с активными участниками в Азии, Европе и Северной Америке. Ключевые игроки инвестируют значительные средства в исследования и разработку, чтобы получить преимущество в будущих стандартах и технологиях.

Основные компании-разработчики: