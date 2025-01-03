Если ваша сеть работает медленнее, чем обычно, или вы видите незнакомые устройства в File Explorer, есть риск, что кто-то использует ваш Wi-Fi, предостерегает 24 Канал. Это не только замедляет ваш интернет, но и создает другие проблемы. Но все это можно исправить.

Не пропустите Как узнать, прослушивается ли ваш телефон, и что с этим делать

Как проверить, кто подключен к вашей сети

Для пользователей Windows есть бесплатная программа Wireless Network Watcher. Скачайте ее, запустите и подождите несколько минут, пока она просканирует сеть. В результате вы получите список устройств с указанием их названий и производителей адаптеров.

Как работать со списком?

Обратите внимание на колонки Device Name і Network Adapter Company. Например, если в списке есть устройство с названием модели, это может быть ваш ноутбук, а Philips Lighting BV – ваш смарт-хаб. Вы можете добавить комментарии к каждому устройству, чтобы идентифицировать их было легче.

Для Mac-пользователей существует программа LanScan, которая предоставляет подобный функционал. Вы также можете воспользоваться настройками роутера или программой Fing на iPhone, чтобы просмотреть список устройств.

Проверка через настройки роутера

Если в Wireless Network Watcher остались неизвестные устройства, откройте веб-интерфейс роутера, введя его IP-адрес в браузере (инструкция как это сделать указана на коробке от роутера, или на обороте самого устройства). Ищите раздел вроде Attached Devices или Client List. Там вы сможете увидеть дополнительную информацию, чтобы уточнить, кому принадлежит устройство.

Как найти неизвестные устройства?

Например, одно из устройств могло быть обозначено как "AzureWave Technology" – это может быть ваша умная лампа или другой гаджет. Если что-то неясно, проверьте MAC-адреса своих устройств и сверьте их с адресами в списке.

Если же все ваши гаджеты проверены, а подозрительные устройства остаются, возможно, кто-то посторонний получил доступ к вашей сети.

Как усилить защиту Wi-Fi

Если вы обнаружили посторонних пользователей, измените пароль к сети через настройки роутера. Выберите тип защиты WPA2 или WPA3 – их сложнее взломать, чем устаревший WEP.

Дополнительные рекомендации:

Отключите функцию WPS, чтобы усложнить подбор паролей.

Включите гостевую сеть для посетителей, чтобы изолировать их устройства от ваших.

Если пароль уже был, но слабый, обновите его. После этого придется повторно подключить все ваши устройства, однако это обеспечит безопасность вашей сети.

Читайте на сайте Как упорядочить файлы на компьютере: простой и надежный метод

Также рекомендуем время от времени проверять ваш Wi-Fi в настройках роутера или с помощью сторонних программ. Не пренебрегайте безопасностью вашей домашней сети, особенно, если вы живете в многоквартирном доме.