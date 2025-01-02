Подозрительное поведение вашего устройства может быть сигналом опасности, отмечает 24 Канал. В этом материале мы подготовили самые распространенные признаки возможного взлома смартфона и объяснения, что с этим делать.

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Признаки, что телефон может быть прослушиваемый

Странные звуки во время звонков

Если во время разговора вы слышите посторонние шумы, щелчки, статический шум или необычные звуки, это может свидетельствовать о том, что ваши звонки записываются. Такие звуки могут возникать из-за плохого сигнала, но если это случается регулярно, стоит проверить телефон на наличие проблем. Быстрая разрядка батареи и перегрев устройства

Часто батарея смартфона быстро разряжается из-за интенсивного использования, например, просмотр видео или игры. Однако если устройство нагревается и разряжается даже в режиме ожидания, это может быть признаком вредоносного ПО, которое работает в фоновом режиме и постоянно передает данные. Необычный вид веб-сайтов

Некоторые виды вредоносного ПО могут подменять оригинальные вебсайты на фальшивые, чтобы похитить ваши учетные данные. Если вы заметили, что сайт выглядит необычно или ведет себя странно, немедленно закройте его. Телефон не выключается

Если ваш смартфон отказывается выключаться или перезагружается без вашего участия, это может быть признаком постороннего вмешательства. Также обратите внимание на подсветку экрана после выключения: если она остается включенной, это может сигнализировать о наличии вредоносного программного обеспечения. Странные текстовые сообщения

Получение SMS с непонятными символами, ссылками или текстом, который лишен смысла, может свидетельствовать о попытке передачи инструкций вредоносным программам. Работа камеры и микрофона без вашего разрешения

Если камера или микрофон вашего смартфона активируются без вашего участия, это тревожный сигнал. Злоумышленники могут получать доступ к этим функциям даже без индикации включения. Чрезмерное использование мобильных данных

Вредоносное ПО обычно передает собранные данные на серверы злоумышленников, что приводит к повышению потребления трафика. Регулярно проверяйте счет за мобильную связь и обращайте внимание на внезапное увеличение использования данных. Подозрительные профили управления устройством

Проверьте, не установлено ли на вашем телефоне неизвестных профилей управления. На iPhone это можно сделать через раздел "VPN и управление устройством" в настройках. Наличие посторонних профилей может свидетельствовать о том, что ваш смартфон контролируется дистанционно.

Как защитить телефон

Включите режим "В самолете" : Этот режим отключает все сетевые соединения, что может временно остановить доступ хакеров к вашему устройству.

: Этот режим отключает все сетевые соединения, что может временно остановить доступ хакеров к вашему устройству. Проверьте и удалите подозрительные приложения : Пройдитесь по списку установленных приложений и удалите те, что кажутся вам незнакомыми или подозрительными. Проверьте настройки батареи, чтобы определить, какие приложения потребляют больше всего энергии.

: Пройдитесь по списку установленных приложений и удалите те, что кажутся вам незнакомыми или подозрительными. Проверьте настройки батареи, чтобы определить, какие приложения потребляют больше всего энергии. Обновляйте ПО : Регулярно устанавливайте обновления для операционной системы и приложений. Производители часто выпускают патчи для устранения уязвимостей безопасности.

: Регулярно устанавливайте обновления для операционной системы и приложений. Производители часто выпускают патчи для устранения уязвимостей безопасности. Установите антивирус : Надежное антивирусное программное обеспечение поможет обнаружить и удалить вредоносные программы.

: Надежное антивирусное программное обеспечение поможет обнаружить и удалить вредоносные программы. Используйте VPN : Виртуальная частная сеть поможет скрыть ваш IP-адрес и местоположение от потенциальных злоумышленников.

: Виртуальная частная сеть поможет скрыть ваш IP-адрес и местоположение от потенциальных злоумышленников. Включите режим повышенной безопасности : включите режим повышенной безопасности : На iPhone есть функция Lockdown Mode, которая ограничивает работу некоторых функций для защиты устройства. Android-пользователи могут воспользоваться программой Advanced Protection.

: На iPhone есть функция Lockdown Mode, которая ограничивает работу некоторых функций для защиты устройства. Android-пользователи могут воспользоваться программой Advanced Protection. Перезагрузите устройство в безопасном режиме : Это позволит запускать смартфон без активации сторонних приложений, что упростит их удаление.

: Это позволит запускать смартфон без активации сторонних приложений, что упростит их удаление. Сбросьте устройство до заводских настроек: Если все остальные методы не помогают, полный сброс настроек может удалить вредоносное ПО. Помните о создании резервных копий перед этим шагом.

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Ваш смартфон является ключом к вашей цифровой жизни, поэтому своевременное выявление угроз и их устранение является критически важным для сохранения ваших данных и приватности.