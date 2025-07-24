Наскільки швидким може бути інтернет майбутнього?
У ході останніх випробувань компанія China Mobile продемонструвала можливості технології 6G, досягнувши рекордної швидкості завантаження 280 Гбіт/с. Щоб зрозуміти масштаби, цього достатньо, щоб завантажити файл об'ємом 50 гігабайтів усього за 1,4 секунди. Це значно перевершує теоретичні максимальні швидкості мережі 5G, які становлять близько 10 Гбіт/с, пише 24 Канал з посиланням на Wccftech.
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Цей прорив став можливим завдяки розгортанню першої у світі маломасштабної тестової мережі 6G, яка наразі налічує лише 10 базових станцій. Але крім наземних випробувань, China Mobile активно освоює й космічний простір. Компанія успішно запустила на низьку навколоземну орбіту (близько 500 кілометрів) перший у світі супутник для тестування архітектури 6G. Цей проєкт, розроблений спільно з Китайською академією наук, спрямований на створення інтегрованої системи космічного та наземного зв'язку.
Такі експерименти є частиною глобальної гонки за лідерство у сфері телекомунікаційних технологій. Хоча до повноцінного комерційного запуску 6G, який очікується не раніше 2030 року, ще далеко, поточні досягнення демонструють величезний потенціал для майбутніх технологій, таких як імерсивні комунікації та розширене покриття у віддалених регіонах.
Хто ще працює над 6G?
Ці перегони за 6G є глобальними, з активними учасниками в Азії, Європі та Північній Америці. Ключові гравці інвестують значні кошти в дослідження та розробку, щоб отримати перевагу в майбутніх стандартах і технологіях.
Основні компанії-розробники:
- Samsung (Південна Корея). Компанія є одним із лідерів завдяки своїй вертикально інтегрованій структурі, що охоплює виробництво напівпровідників, мережевого обладнання та споживчих пристроїв. Ще у 2019 році Samsung створила Дослідницький центр передових комунікацій (ACRC) для роботи над 6G. Компанія активно співпрацює з Nokia, NTT Docomo та Qualcomm і є лідером за кількістю патентів у цій сфері.
- Huawei (Китай). Попри обмеження на західних ринках, Huawei залишається ключовим гравцем. Компанія почала інвестувати в дослідження 6G ще у 2017 році та володіє значною кількістю патентних заявок. Huawei розглядає 6G як "розподілену нейронну мережу", що об'єднає фізичний, кібернетичний та біологічний світи.
- Ericsson (Швеція). Як один з лідерів у сфері 5G, Ericsson також активно працює над створенням 6G. Компанія бере участь у великих дослідницьких проєктах, таких як Hexa-X, і зосереджує технологію на чотирьох ключових напрямках: безмежне підключення, надійні системи, когнітивні мережі та обчислювальна мережева структура.
- Nokia (Фінляндія). Nokia є ще одним великим європейським гравцем, який активно досліджує 6G. Компанія співпрацює з японським оператором NTT Docomo та іншими партнерами для проведення випробувань нових технологій мобільного зв'язку.
- LG (Південна Корея). У 2019 році LG відкрила дослідницький центр 6G у співпраці з Корейським передовим інститутом науки і технологій (KAIST). Компанія вже продемонструвала свої розробки, зокрема технологію Full-Duplex Radio.
- Інші гравці. Над технологією також працюють такі гіганти, як Apple, Qualcomm, Intel, AT&T та індійська компанія Jio.