Выросли как экспорт, так и импорт молочных продуктов

В первой половине марта 2026 года объемы внешней торговли молокопродуктами Украины достигли 24,7 миллиона долларов США, что на 4,1% больше, чем в первой половине февраля. Об этом сообщает экспертно-аналитическая служба "Союз молочных предприятий Украины".

Экспорт молокопродуктов вырос на 3,2% по сравнению с февралем и сразу на 70% против января 2026 года. В то же время импорт также продемонстрировал рост – на 4,7% к февралю и на 93% по сравнению с январем.

В результате торговое сальдо осталось отрицательным и составило 3,7 миллиона долларов США.

По данным аналитиков, больше всего выросли объемы экспорта сгущенного молока и сливок – на 25%, молочной сыворотки – на 11%, а также сливочного масла и молочных жиров – на 4%. В то же время экспорт сыров сократился на 10%.

Обратите внимание! Со стороны импорта зафиксировано существенное увеличение поставок молока и сливок несгущенных – в 1,3 раза. Импорт кисломолочной продукции вырос на 9%, а сыров – на 12%. При этом ввоз сливочного масла и молочных жиров сократился вдвое.

