Скоро заработает система контроля за продуктами

Украина внедряет современную систему по примеру европейской, которая позволит быстро обмениваться сообщениями об обнаружении опасных пищевых продуктов, кормов и материалов, контактирующих с пищевыми продуктами (например, упаковки), сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Также система позволит принимать немедленные действия, если такая продукция несет опасность для потребителей.

Читайте также Высокие цены на кофе сохранятся дольше, несмотря на снижение тарифов США

Как сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы, это предусмотрено приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (№478), который вступил в силу 19 ноября 2025 года.

Это делается для того, чтобы:

вовремя изымать из продажи опасные продукты;

предупредить потребителей о возможных рисках;

быстро реагировать на угрозы для здоровья людей и животных.

Такую информацию обязаны предоставлять:

работники территориальных органов Госпродпотребслужбы, если они обнаружили несоответствия пищевых продуктов/кормов требованиям законодательства по их безопасности во время проверок;

операторы рынка (производители, импортеры, поставщики, торговые сети), которые установили, что их продукция может быть опасной;

уполномоченные лаборатории о результатах лабораторных исследований (испытаний), которые свидетельствуют о несоответствии;

учреждения здравоохранения, субъектов хозяйствования, осуществляющих хозяйственную деятельность по медицинской практике в случае массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), выявления несоответствия пищевых продуктов требованиям законодательства по их безопасности или появления обоснованного подозрения относительно их несоответствия, в результате чего возникла угроза жизни и здоровью и тому подобное.

Сообщение передаются в Национальный и территориальных контактных пунктов по установленной форме, которая определена приложениями 2, 3 к приказу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины №478. Контактные данные доступны по ссылке.

, Сейчас Госпродпотребслужба работает над вопросом внедрения электронной сети Системы быстрого сообщения при поддержке международно-технической помощи, что в дальнейшем обеспечит обработку и электронный обмен данными об угрозах, связанных с пищевыми продуктами, кормами, материалами и предметами, предназначенными для контакта с пищевыми продуктами, требующих принятия соответствующих мер, направленных на защиту жизни и здоровья людей и/или животных xml-ph-0007@deep

– отмечают в ведомстве.

В случае возникновения опасности Госпродпотребслужбой будет привлечен план действий при чрезвычайных обстоятельствах, связанных с пищевыми продуктами и кормами, который определяет меры, подлежащих безотлагательному осуществлению в случае, когда такие корма и пищевые продукты непосредственно или через окружающую среду представляют угрозу для здоровья человека и/или животного (план утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 3 февраля 2021 №80).

Это поможет не допустить распространения опасных товаров по всей стране.

Цены на масло могут упасть: что влияет на стоимость?