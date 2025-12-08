Чому пестициди потрапляють у продукти?

Нещодавно проведене європейське дослідження виявило високі концентрації PFAS у німецькому пшеничному борошні, ірландських сніданкових пластівцях та французьких багетах, повідомляє 24 Канал із посиланням на Der Spiegel.

PFAS – це так звані "вічні хімікати", які майже не руйнуються в довкіллі та широко промисловому виробництві: покритті, упаковці, текстилі та інших товарах. Через те що вони надзвичайно хімічно стабільні, вони накопичуються у довкіллі та у рослинах.

За даними Pesticide Action Network Europe (PAN), сліди трифтороацетату (TFA) знайшлися в 54 із 66 зразків, причому найвищі показники – у пластівцях з Ірландії (360 мікрограмів на кілограм). Також середні рівні забруднення – 78,9 мікрограма на кілограм – у 107 разів перевищують середній показник TFA у питного водія.

У ЄС досі не встановили ліміт TFA у продуктах, хоча PAN пропонує обмеження до 10 мікрограмів на кілограм, що аналогічно нормі для шкідливих хімікатів у фруктах. Дослідження показують, що TFA шкодить репродуктивній системі, розвитку та роботі щитоподібної залози.

Зверніть увагу! Організація закликає до термінової заборони таких пестицидів, підкреслюючи ризики для дітей і вагітних. У Німеччині це стосувалося б 32 із 278 дозволених препаратів. Тим часом країни ЄС, зокрема Німеччина, просувають ширшу заборону PFAS, а обговорення можливих лімітів, вихідних і перехідних періодів супроводжується активним лобіюванням з боку влади, промисловості та екологічних і споживчих організацій.

