США скасували санкції проти "Бєларуськалію"

У США ухвалили рішення зняти санкції з білоруських калійних добрив, повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg. Для Білорусі це був один з ключових експортних товарів і важливе джерело валютних надходжень для країни до запровадження західних обмежень.

За словами спеціального посланця президента США Джона Коула, рішення про скасування санкцій набрало чинності негайно.

Це дуже хороший крок Сполучених Штатів для Білорусі. Ми знімаємо санкції вже зараз,

– зазначив Коул після дводенних переговорів у Мінську.

Він також не виключив, що у разі подальшої нормалізації відносин Вашингтон може пом'якшити й інші обмеження, аж до повного скасування санкційного режиму.

Калійні добрива є одним із головних експортних товарів Білорусі та фактично єдиним значним мінеральним ресурсом країни. Світовий ринок калію контролюють чотири основні гравці: білоруська "Бєларуськалій", російська "Уралкалій", а також північноамериканські Nutrien і Mosaic.

Водночас експерти зазначають, що ефект від рішення Вашингтона може бути обмеженим, якщо Європейський Союз не скасує власні обмеження. Санкції ЄС забороняють транзит білоруського калію через Литву до порту Клайпеда, який раніше був ключовим експортним маршрутом.

