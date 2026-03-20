Дефіцит добрив підніме ціни у багатьох країнах

Війна в Ірані може спричинити різке зростання цін на продовольство у країнах, що розвиваються, повідомляє агентство Reuters. Ключовими факторами ризику є перебої з постачанням добрив і стрімке подорожчання енергоносіїв.

Це відбувається в момент, коли багато економік лише почали відновлюватися після пандемії та наслідків війни в Україні. У країнах, що розвиваються, харчові продукти та паливо займають значно більшу частку споживчих витрат – від 30% до 50%, тоді як у розвинених економіках цей показник становить менш ніж чверть.

Особливу загрозу становить ситуація з добривами. Ормузька протока, яка перебуває під контролем Ірану, забезпечує близько 30% світової торгівлі добривами. Країни Перської затоки є ключовими постачальниками аміаку та сечовини. У Bank of America попереджають, що конфлікт може поставити під загрозу до 65 – 70% світових поставок сечовини.

Як зазначив економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Максімо Тореро, дефіцит добрив вплине на посівну кампанію та призведе до зменшення пропозиції зернових, кормів, а також м'ясної й молочної продукції.

Важливо! На відміну від нафти чи газу, глобальних резервів добрив практично не існує. Водночас найбільш уразливими залишаються країни, що залежать від імпорту з регіону Перської затоки. Зокрема, у Кенії ціни на добрива вже зросли приблизно на 40%. Такі країни, як Сомалі, Бангладеш і Пакистан, мають обмежені запаси й можуть першими відчути дефіцит.

Зростання цін на енергоносії теж штовхає ціни на продукти догори

Додатковий тиск створює подорожчання енергоносіїв: світові ціни на нафту та газ з початку конфлікту зросли більш ніж на 50%, що підвищує витрати на виробництво та логістику. За словами економіста компанії Schroders Девід Ріс, спочатку зростає вартість енергії, а згодом це призводить до подорожчання продуктів.

Найбільше дефіцит добрив позначиться на культурах із високим споживанням азоту, зокрема кукурудзі та пшениці. Подорожчання кормів у підсумку вплине на ціни широкого спектра продуктів – від хліба до яєць.

Попри те, що до початку конфлікту глобальна продовольча інфляція знижувалася і досягла найнижчого рівня за кілька років, нова криза може змінити цю тенденцію.

Експерти попереджають і про соціальні ризики: попередні хвилі подорожчання продуктів уже спричиняли заворушення в окремих країнах. Уряди змушені реагувати, зокрема через субсидії на базові продукти.

Зверніть увагу! Міжнародні фінансові інституції вже готуються до можливих наслідків. Зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку розглядає програми підтримки, включно з допомогою у закупівлі добрив. У Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН закликають уряди та банки розвитку бути готовими до термінових заходів, якщо конфлікт затягнеться.

