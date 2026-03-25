Таку інформацію вже направили до ООН. Про це повідомляє агентство Reuters.

Що Іран повідомив ООН?

За даними агенствта Reuters, Міністерство закордонних справ Ірану направило ноту про розблокування Ормузької протоки для деяких країн до Ради Безпеки ООН та генерального секретаря Антоніу Гутерреша.

Згідно з оприлюдненою інформацією, у вівторок, 24 березня, відповідний документ окремо також отримали члени Міжнародної морської організації. Прохід має стати відкритим насамперед для союзників країни.

Неворожі судна… можуть – за умови, що вони не беруть участі в актах агресії проти Ірану й не підтримують їх, а також повністю дотримуються оголошених правил безпеки та охорони – скористатися безпечним проходом через Ормузьку протоку за погодженням з компетентними іранськими органами,

– ідеться у листі.

У вищезгаданому документі вказують, що Іран "вжив необхідних і пропорційних заходів, щоб запобігти використанню Ормузької протоки агресорами та їхніми союзниками для ведення ворожих операцій проти Ірану".

Також в Ірані уточнили, що на судна, обладнання та будь-які активи США чи Ізраїлю, а також інших учасників агресії проти Ірану на Близькому Сході подібне право на прохід Ормузькою протокою не поширюється.

Яка ситуація в Ормузькій протоці?