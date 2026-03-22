Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил 24 Каналу, что повредить его мог только ПЗРК с очень короткого расстояния.

Действительно ли F-35 подбили только из-за роковой ошибки разведки?

Справочная информация! F-35 – это семья малозаметных многоцелевых истребителей пятого поколения, которую разработала компания Lockheed Martin. В зависимости от модификации самолет может нести широкий спектр вооружения, а экипаж состоит из одного пилота.

F-35 создан так, чтобы быть практически невидимым для радаров, поэтому обнаружить его можно фактически увидев собственными глазами. Единственным реальным способом его поразить была ракета, выпущенная из ПЗРК, взорвавшаяся где-то перед самолетом. Впрочем, это могло произойти лишь из-за критической ошибки в разведке, и американцы были уверены, что район зачищен.

Количество датчиков на F-35 трудно даже посчитать. Поэтому это первый случай в истории, когда этот истребитель попал в такую ситуацию, потому что до этого его не то что не сбивали, даже не повреждали,

– сказал Криволап.

Стоимость такого самолета составляет 150 – 200 миллионов долларов за единицу, поэтому его не используют там, где есть реальный риск сбивания. К тому же сбить F-35 зенитно-ракетным комплексом практически невозможно, пока наведут ракеты, то самолет успеет сделать маневр.

