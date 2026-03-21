Политтехнолог Михаил Шейтельман озвучил 24 Каналу мнение, что единственный способ для Трампа – это немедленно завершить эту войну. Вероятно, он будет пытаться сделать это любой ценой.

"Я не вижу других ходов, кроме того, что Трамп должен немедленно закончить эту войну. Он сказал, что осталась неделя. Мне кажется, он будет пытаться сделать это любой ценой, сделать вид, что это тотальная победа, уговорить Израиль, чтобы они остановились воевать именно с Ираном, а иранцев дожать, чтобы они прекратили огонь, а разбираться уже потом", – предположил он.

Интересно, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, стоит ли ждать скорого завершения войны на Ближнем Востоке. По его мнению, быстрой победы не будет, операция может затянуться. Продолжительность войны зависит от способности Ирана изготавливать вооружение и импортировать его.

Трамп – сторонник быстрых выгод. Поэтому ему не нужна долгая война. Он хочет спокойно выйти из нее с достижениями. Однако если будет затягивание, то получить новые достижения будет все труднее.

Дальше нет новых выгод. Новые достижения нельзя придумать. Если бы сейчас Иран сказал Трампу: "Мы просим, что вы управляли нашей нефтью, торговали ею, назначали аятол", то это было бы еще одно политическое достижение. Но можно ли этого достичь? Это пока не представляется реалистичным,

– сказал политтехнолог.

