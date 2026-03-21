Політтехнолог Михайло Шейтельман озвучив 24 Каналу думку, що єдиний спосіб для Трампа – це негайно завершити цю війну. Ймовірно, він намагатиметься зробити це за будь-яку ціну.

"Я не бачу інших ходів, крім того, що Трамп повинен негайно закінчити цю війну. Він сказав, що залишився тиждень. Мені здається, він намагатиметься зробити це за будь-яку ціну, вдати, що це тотальна перемога, вмовити Ізраїль, щоб вони зупинилися воювати саме з Іраном, а іранців дотиснути, щоб вони припинили вогонь, а розбиратися вже потім", – припустив він.

Цікаво, що колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, чи варто чекати швидкого завершення війни на Близькому Сході. На його думку, швидкої перемоги не буде, операція може затягнутися. Тривалість війни залежить від здатності Ірану виготовляти озброєння та імпортувати його.

Трамп – прихильник швидких вигод. Тому йому не потрібна довга війна. Він хоче спокійно вийти з неї з досягненнями. Однак якщо буде затягування, то здобути нові досягнення буде все важче.

Далі немає нових вигод. Нові досягнення не можна вигадати. Якби зараз Іран сказав до Трампа: "Ми просимо, що ви керували нашою нафтою, торгували нею, призначали аятолу", то це було б ще одне політичне досягнення. Але чи можна цього досягнути? Це поки не видається реалістичним,

– сказав політтехнолог.

Чи планують США наземну операцію?