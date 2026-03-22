Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що пошкодити його міг лише ПЗРК із дуже короткої відстані.

Чи справді F-35 підбили лише через фатальну помилку розвідки?

Довідкова інформація! F-35 – це родина малопомітних багатоцільових винищувачів п’ятого покоління, яку розробила компанія Lockheed Martin. Залежно від модифікації літак може нести широкий спектр озброєння, а екіпаж складається з одного пілота.

F-35 створений так, щоб бути практично невидимим для радарів, тому виявити його можна фактично побачивши на власні очі. Єдиним реальним способом його вразити була ракета, випущена з ПЗРК, що вибухнула десь перед літаком. Втім, це могло статися лише через критичну помилку в розвідці, й американці були впевнені, що район зачищений.

Кількість датчиків на F-35 важко навіть порахувати. Тому це перший випадок в історії, коли цей винищувач потрапив в таку ситуацію, бо до цього його не те що не збивали, навіть не пошкоджували,

– сказав Криволап.

Вартість такого літака становить 150 – 200 мільйонів доларів за одиницю, тому його не використовують там, де є реальний ризик збиття. До того ж збити F-35 зенітно-ракетним комплексом практично неможливо, поки наведуть ракети, то літак встигне зробити маневр.

