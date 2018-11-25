Порошенко созывает военный кабинет из-за ситуации в Азовском море
Президент Украины Петр Порошенко созывает военный кабинет из-за эскалации в Азовском море.
Соответствующую информацию обнародовал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Twitter.
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По информации источников 24 канала, собрание запланировано на 22:00.
Добавим, что по последней информации, спецназ России захватил украинские корабли в Азовском море. Малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке.
Также есть информация о двух раненых украинских моряках.
Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение в Керченский пролив.
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