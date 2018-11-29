Воєнний стан в Україні: в 10 областях скасували місцеві вибори

У 10 областях, де запровадили воєнний стан, не відбудуться місцеві вибори. Наразі їхнє проведення заборонене законодавством.

Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії.

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Так, у ЦВК нагадали про першу частину статті 19 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", яка забороняє проведення виборів в умовах воєнного стану.

Питання призначення місцевих виборів у вказаних областях вирішуватиметься суб’єктами їх призначення в порядку, визначеному законодавством України, після припинення чи скасування воєнного стану,

– йдеться у повідомленні.

Оскільки в усіх десяти областях з воєнним станом на період його дії були заплановані перші та додаткові, а також проміжні та повторні місцеві вибори, ці голосування не відбудуться вчасно.

Нагадаємо, увечері 26 листопада Верховна Рада на екстренному засіданні ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Передувало цьому рішенню агресія Росії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Згодом, Росія захопила три українських судна.



Офіційно закон про введення воєнного стану в Україні набув чинності 28 листопада.

Що таке воєнний стан?Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.