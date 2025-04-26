Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Коли ТЦК може звернутися до суду

Порушників правил військового обліку можуть обмежити у праві керування транспортним засобом. ТЦК можуть звернутися з позовною заявою, щоб суд застосував ці тимчасові обмеження щодо громадянина.

Утім, у двох випадках щодо ухилянтів не будуть застосовувати ці обмеження:

якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела доходу,

якщо особа користується транспортним засобом у зв'язку з інвалідністю або перебуванням на утриманні інваліда І, II груп або дитини-інваліда.

За порушення правил військового обліку / ухилення від взяття на військовий облік передбачена адміністративна відповідальність – від 850 до 1700 гривень.

А от якщо посадові особи порушать законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку, не вестимуть військовий облік або вестимуть його з порушеннями, то вони мають сплатити від 5100 до 8500 гривень.

Також ми писали про те, коли бойова повістка вважається врученою та чи потрібен там підпис військовозобов'язаного.