В Украине распространяют фейки о военном положении

В Украине распространяют ложную информацию о различных якобы угрозах украинцам в связи с введением в ряде областей военного положения. Так, одним из распространяемых фейков есть информация о якобы изъятии транспортных средств и существовании соответствующего приказа министра обороны.

Об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

24 канал сообщал, что 27 ноября Россия начала рассылать от имени Минобороны Украины фейковые SMS-сообщения жителям приграничных областей Украины с призывом прибыть в воинские части.

Никаких решений об изъятии транспортных средств на сегодня нет, потому что у нас достаточно собственных сил и средств,

– заверил представитель Минобороны.

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Он назвал вымышленный приказ министра обороны "фейком, подготовленным соответствующими специалистами".

Несмотря на то, что Президент Украины Петр Порошенко предупреждал, что военное положение не предусматривает никаких ограничений прав и свобод граждан, а также цензуры, в мессенджере Viber распространяют ложную информацию о том, что все сообщения и звонки будут записаны. В частности, такие вирусные сообщения распространяются среди студентов одного из киевских заведений высшего образования.

В связи с обстоятельствами в нашей стране, появляются новые правила коммуникации. Все вызовы будут записаны. Все записи телефонных звонков записываются. Все сообщения и звонки от Whatsapp записываются. Мониторинг Twitter, Facebook, всех социальных сетей и форумов,

– говорится в распространяемых сообщениях.

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При этом в тексте отмечается, что "все устройства подключены к ведомственным системам федерального правительства и правительства CDMX". Отметим, что в Украине не существует федерального правительства. А сообщение такого же содержания распространяли среди интернет-пользователей в России еще в 2017 году и в январе 2018 года, разгоняя панику в связи с различными событиями в РФ, связанными с ограничениями свободы в интернете.

К слову, относительно самого месенжера Viber, то его серверы расположены в России и почти ни для кого не секрет, что за перепиской в мессенджере следят российские спецслужбы.



Сообщение из Viber

Сообщение из Viber

Еще одним фейком о военном положении является распространение в сети информации о том, что военное положение – это якобы навсегда, потому что его невозможно отменить до момента деоккупации всех территорий.

Экс-генконсул Украины в Стамбуле Богдан Яременко объяснил, что статья 7 закона о правовом режиме военного положения очень однозначно утверждает, что это состояние прекращается по истечении срока, на который оно введено. Никакого автоматического продления режима военного положения не бывает. Каждый раз президенту нужно обращаться в парламент.

Фейки о военном положении распространяются, чтобы вызвать панику. Паника – это рост цен, дефицит, беспорядки. Это уже далеко за рамками политической борьбы. Это нападение на нашу государственность и общество,

– отметил Яременко.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения, а в целом 24 попали в плен и были арестованы.



Вечером 26 ноября Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Утром 28 ноября председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине". Впоследствии закон о военном положении подписал и Президент Украины Петр Порошенко.



Официальное действие военного положения в Украине началось 28 ноября.

Что такое военное положение?Это не объявление войны, а особый правовой режим, вводимый в Украине или в отдельных ее местностях в случаях вооруженной агрессии против Украины, нападения на нее, а также если существует опасность для независимости и территориальной целостности государства. Правовой основой введения военного положения является Конституция Украины, Закон Украины "О правовом режиме военного положения", а также указ президента. Чтобы решение СНБО вступило в силу, за него должна проголосовать Верховная Рада. Закон о правовом режиме военного положения предусматривает ряд положений относительно изменения прав и свобод граждан, однако не обязательно все они будут введены. Исчерпывающий перечень прав и свобод человека как гражданина, которые в течение действия военного положения будут ограничены, и срок их ограничения, должен содержаться в Указе Президента.

Что надо знать о военном положении в Украине: смотрите видео