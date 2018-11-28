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      В Польше рассылают фейковые смс о тревоге через военное положение в Украине

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      Фейковые тревожные смс получают в Восточной Польше
      Фейковые тревожные смс получают в Восточной Польше / Фото из открытых источников

      Жители Восточной Польши в понедельник, 26 ноября, получили тревожные смс-сообщение замаскированные под уведомления от Правительственного центра безопасности (RCB), якобы из-за чрезвычайных событиях в Украине.

      Об этом сообщил RCB Польши в своем Twitter.

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      Правительственный центр безопасности не рассылал сообщения о тревоге, содержащие требование прибыть мужчинам в администрации гмин. Делом фальшивых смс уже занимается Агентство внутренней безопасности и полиция,
      – отметили в RCB.

      Фальшивые тревожные смс-ки призвали мужчин призывного возраста от 18 до 65 лет прибывать в местные органы власти.

      "Внимание! Мужчины в возрасте 18-65 лет, проживающих на территории гмины Дукла, обязаны прибыть к управлению гмины 27 ноября на 10:00 в связи с кризисной ситуацией в Украине. Прошу ожидать дальнейшие сообщения", – говорится в фейковых смс.

       

      Теги: Военное положение в Украине Новости Украины Новости Польши
      Источник: 24 Канал
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