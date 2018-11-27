Конфликт в Азовском море: Польша поддержала Украину и заговорила о санкциях

Польша поддержит ужесточение санкций против России после недавнего обострения конфликта между РФ и Украиной.

Об этом заявил Президент Польши Дуда заявил, что во время визита в Болгарию на пресс-конференции во вторник, передает Onet.pl.

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"Если такие международные инициативы будут, например, вопрос о дальнейших санкциях, Польша, безусловно, присоединится к этим инициативам", – сказал польский президент.

Дуда призвал к деэскалации ситуации и обратился к России с призывом освободить захваченных в плен украинских моряков. Он добавил, что для разрешения конфликта, в котором продолжают гибнуть люди, надо сделать все возможное.

Мы призываем к соблюдению минских мирных соглашений ... Польша присоединится к усилиям, направленных на прекращение конфликта. Россия занимает территорию Украины. Бесспорно, Россия является агрессором. Польша не согласна с такими действиями,

– подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос возможного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно потому, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.



Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях введут с 9 утра 28 ноября.