Конфлікт в Азовському морі: Польща підтримала Україну та заговорила про санкції
Польща підтримає посилення санкцій проти Росії після нещодавнього загострення конфлікту між РФ та Україною.
Про це заявив Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час візиту до Болгарії на прес-конференції у вівторок, передає Onet.pl.
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"Якщо такі міжнародні ініціативи будуть, наприклад, питання про подальші санкції, Польща, безумовно, долучиться до цих ініціатив", – сказав польський президент.
Дуда закликав до деескалації ситуації та звернувся до Росії із закликом звільнити захоплених у полон українських моряків. Він додав, що для вирішення конфлікту, у якому продовжують гинути люди, треба зробити усе можливе.
Ми закликаємо до дотримання мінських мирних угод… Польща долучиться до зусиль, спрямованих на припинення конфлікту. Росія займає територію України. Безперечно, Росія є агресором. Польща не згодна з такими діями,
– підкреслив він.
Нагагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.
Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.