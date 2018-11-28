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      У Польщі розсилають фейкові смс про тривогу через воєнний стан в Україні

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      Фейкові тривожні смс отримують у Східній Польщі
      Фейкові тривожні смс отримують у Східній Польщі / Фото з відкритих джерел

      Жителі Східної Польщі у понеділок, 26 листопада, отримали тривожні смс-повідомлення замасковані під сповіщення від Урядового центру безпеки (RCB), нібито через надзвичайні події в Україні.

      Про це повідомив RCB Польщі у своєму Twitter.

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      Урядовий центр безпеки не розсилав повідомлення про тривогу, які містять вимогу прибути чоловікам до адміністрацій гмін. Справою фальшивих смс вже займається Агенція внутрішньої безпеки та поліція,
      – наголосили у RCB.

      Фальшиві тривожні смс-ки закликали чоловіків призовного віку від 18 до 65 років прибувати до місцевих органів влади.

      "Увага! Чоловіки віком 18-65 років, які проживають на території гміни Дукла, зобов’язані прибути до управління гміни 27 листопада на 10:00 у зв’язку з кризовою ситуацією в Україні. Прошу очікувати на подальші повідомлення", – йдеться у фейкових смс.

       

      Теги: Новини Польщі Новини України Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 Канал
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