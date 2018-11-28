В Україні поширюють фейки про воєнний стан

В Україні поширюють неправдиву інформацію про різні нібито загрози українцям у зв’язку з введенням у низці областей воєнного стану. Так, одним із поширюваних фейків є інформація про нібито вилучення транспортних засобів та існування відповідного наказу міністра оборони.

Про це на брифінгу розповів перший заступник міністра оборони України Іван Руснак.

24 канал повідомляв, що 27 листопада Росія почала розсилати від імені Міноборони України фейкові SMS-повідомлення жителям прикордонних областей України із закликом прибути до військових частин.

Жодних рішень про вилучення транспортних засобів на сьогодні немає, тому що у нас достатньо власних сил і засобів,

– запевнив представник Міноборони.

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Він назвав вигаданий наказ міністра оборони "фейком, який підготовлений відповідними фахівцями".

Попри те, що Президент України Петро Порошенко попереджав, що воєнний стан не передбачає жодного обмеження прав і свобод громадян, а також цензури, у месенджері Viber поширюють неправдиву інформацію про те, що всі повідомлення та дзвінки будуть нібито записані. Зокрема, такі вірусні повідомлення поширюються серед студентів одного з київських закладів вищої освіти.

У зв’язку з обставинами в нашій країні, з’являються нові правила комунікації. Всі виклики будуть записані. Всі записи телефонних дзвінків записуються. Всі повідомлення і дзвінки від Whatsapp записуються. Моніторинг Twitter, Facebook, всі соціальні мережі і форуми,

– мовиться у поширюваних повідомленнях.

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При цьому в тексті зазначається, що "всі пристрої підключені до відомчих систем федерального уряду та уряду CDMX". Зазначимо, що в Україні не існує федерального уряду. А повідомлення такого ж змісту поширювали серед інтернет-користувачів у Росії ще у 2017 році та в січні 2018 року, розганяючи паніку у зв’язку з різними подіями в РФ, пов’язаними з обмеженнями свободи в інтернеті.

До слова, щодо самого месенжера Viber, то його сервери розташовані в Росії і майже ні для кого не є таємницею, що за листуванням у месенджері стежать російські спецслужби.



Повідомлення у Viber

Повідомлення у Viber

Ще одним фейком про воєнний стан є поширення у мережі інформації про те, що воєнний стан – це нібито назавжди, бо його неможливо скасувати до моменту деокупації усіх територій.

Екс-генконсул України у Стамбулі Богдан Яременко пояснив, що стаття 7 закону про правовий режим воєнного стану дуже однозначно стверджує, що цей стан припиняється після закінчення строку, на який його введено. Ніякого автоматичного продовження режиму воєнного стану не буває. Щоразу президенту потрібно звертатися до парламенту.

Фейки про воєнний стан поширюються, щоб викликати паніку. Паніка – це ріст цін, дефіцит, заворушення. Це вже далеко за рамками політичної боротьби. Це напад на нашу державність і суспільство,

– наголосив Яременко.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень, а загалом 24 потрапили в полон та були арештовані.



Увечері 26 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про введення в Україні режиму воєнного стану. Вранці 28 листопада голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав законопроект про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні". Згодом закон про воєнний стан підписав і Президент України Петро Порошенко.



Офіційна дія воєнного стану в Україні розпочалась 28 листопада.

Що таке воєнний стан? Це не оголошення війни, а особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у випадках збройної агресії проти України, нападу на неї, а також якщо існує небезпека для незалежності та територіальної цілісності держави. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, закон України "Про правовий режим воєнного стану", а також указ президента. Аби рішення РНБО вступило в силу, за неї має проголосувати Верховна Рада. Закон про правовий режим воєнного стану передбачає низку положень щодо зміни прав і свобод громадян, однак не обов'язково всі вони будуть введені. Вичерпний перелік прав і свобод людини як громадянина, які протягом дії воєнного стану будуть обмежені, та термін їх обмеження, має міститися в Указі Президента.

Що треба знати про воєнний стан в Україні: дивіться відео