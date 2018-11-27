РФ розсилає українцям SMS із закликом прибути у військові частини, – Міноборони

У Міністерстві оборони заявили, що Російська Федерація розсилає від імені українського оборонного відомства SMS-повідомлення жителям прикордонних областей України із закликом прибути до військових частин.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

За наявною інформацією, сьогодні, 27 листопада 2018 року, жителям Путивльського району Сумської області, який територіально межує з державним кордоном Російської Федерації, від імені Міністерства оборони України надходять SMS-повідомлення з пропозицією прибути в найближчу військову частину,

– розповіли в Міноборони.

Відомство наголошує, що Міноборони не має ніякого відношення до розсилки подібних повідомлень і Збройні сили ніколи не вдавалися до подібних заходів інформування громадян.

Є чимало прикладів розсилки спам-повідомлень російсько-окупаційними військами і незаконними збройними формуваннями, які підтримуються Росією на території Донецької і Луганської областей. Тому ця тактика окупанта-агресора вже відома,

– сказано в ньому.

У Міноборони додали, що подібні дії є черговим проявом агресії Росії щодо України. Також закликали довіряти лише офіційній інформації і повідомляти компетентним органам про подібні випадки для належного реагування на інформаційну агресію.

Нагадаємо, 27 листопада "Урядовий кур'єр" оприлюднив указ Президента України про введення воєнного стану на 60 діб з 14:00 26 листопада. Таку ж інформацію озвучив і секретар РНБО Олександр Турчинов. Але з'ясувалося, що видання Кабміну допустило помилку, та опублікувало неправильний указ. В уряді пообіцяли 28 листопада оприлюднити правильний текст документа.