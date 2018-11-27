РФ рассылает украинцам SMS с призывом прибыть в воинские части, – Минобороны

В Министерстве обороны заявили, что Российская Федерация рассылает от имени украинского оборонного ведомства SMS-сообщения жителям приграничных областей Украины с призывом прибыть в воинские части.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По имеющейся информации, сегодня, 27 ноября 2018 года, жителям Путивльского района Сумской области, который территориально граничит с государственной границей Российской Федерации, от имени Министерства обороны Украины поступают SMS-сообщения с предложением прибыть в ближайшую военную часть,

– рассказали в Минобороны.

Ведомство отмечает, что Минобороны не имеет никакого отношения к рассылке подобных сообщений, и Вооруженные силы никогда не прибегали к подобным мерам информирования граждан.

Есть немало примеров рассылки спам-сообщений российско-оккупационными войсками и незаконными вооруженными формированиями, которые поддерживаются Россией на территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому эта тактика оккупанта-агрессора уже известна,

– сказано в нем.

В Минобороны добавили, что подобные действия являются очередным проявлением агрессии России в отношении Украины. Также призвали доверять только официальной информации и сообщать компетентным органам о подобных случаях для надлежащего реагирования на информационную агрессию.

Напомним, 27 ноября "Урядовий кур'єр" опубликовал указ Президента Украины о введении военного положения на 60 суток с 14:00 26 ноября. Такую же информацию озвучил и секретарь СНБО Александр Турчинов. Но выяснилось, что издание Кабмина допустило ошибку, и опубликовало неправильный указ. В правительстве пообещали 28 ноября обнародовать правильный текст документа.