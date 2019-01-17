"Вони повернуться": Полторак впевнений, що полонених у РФ моряків невдовзі відпустять

Міністр оборони України Степан Полторак висловив упевненість, що захоплені в Керченській протоці українські моряки повернутися в Україну. Він додав, що ля них вже навіть підготували житло.

Про це Полторак сказав в ефірі "Прямого".

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У мене немає ніяких сумнівів в тому, що вони повернуться додому. Вони будуть вдома, вони будуть в нашому краї, і їх чекають сім'ї, їх чекають військовослужбовці. Ми для них підготували житло. Найголовніше, щоб вони швидше повернулися додому. Ми їх чекаємо,

– висловив свої сподівання міністр оборони.

Щоправда Полторак не уточнив, про яке саме житло для полонених моряків йдеться.

Нагадаємо, 15 та 16 січня Лефортовський суд Москви продовжив арешт 24 полонених українських моряків до 24 квітня. Захисники полонених відразу ж заявили, що подаватимуть апеляції на рішення суду у справах усіх моряків, а також поскаржаться до Європейського суду з прав людини. На оскарження рішення у них є всього 3 дні.

Як українські моряки потрапили в полон у Росії?25 листопада 2018 року прикордонний корабель Росії в Керченській протоці протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли 3 українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі.



У Росії звинуватили українські кораблі у тому, що ті нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після нападу російських прикордонників українські судна продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росії вдалося захопити 2 українських кораблі та взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Попереднє слідство у справі українських полонених моряків триватиме у Росії до 25 травня. Адвокати моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.