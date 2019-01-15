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      Денісова запропонувала російській стороні написати власний список на обмін: подробиці

      117 Читать новость на русском
      Людмила Денісова
      Людмила Денісова / Фото з вільних джерел

      Українська омбудсвумен Людмила Денісова під час зустрічі з російськими представниками щодо захисту прав людини запропонувала їм написати пропозиції щодо списку на обмін.

      Про це вона повідомила на своїй Facebook-сторінці.

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      Сьогодні зустрілася з головою Постійної комісії з міжнародного співробітництва у сфері прав людини Ради при Президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та правам людини Олександром Бродом та відповідальним секретарем Іриною Кіркорою.Поговорили про питання співпраці між мною та РПЛ РФ і можливості обміну, до якого українська сторона готова будь-якого часу,
      – зазначила Денісова.

      Окрім цього, вона наголосила на важливості медичних довідок стосовно стану здоров'я українських бранців Кремля, які українська сторона досі не отримала. За словами правозахисниці, російська сторона теж захотіла отримати таку інформацію про своїх громадян.

      "Запропонувала написати пропозиції за списком на обмін. Надзвичайно приємні враження від зустрічі з москвичами, які активно підтримують наших військовополонених", – додала Людмила Денісова.

      Нагадаємо, 15 січня Лефортовський районний суд Москви продовжив до 24 квітня арешт 12 українським морякам, яких Росія незаконно захопила в Азовському морі. Раніше адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте він буде мати формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

      Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.

      Теги: Україна – Росія Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Людмила Денісова Обмін полоненими
      Джерело: 24 Канал
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