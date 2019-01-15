Денисова предложила российской стороне написать собственный список на обмен: подробности

Украинский омбудсмен Людмила Денисова во время встречи с российскими представителями по защите прав человека предложила им написать предложения по списку на обмен.

Об этом она сообщила на своей Facebook-странице.

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Сегодня встретилась с председателем Постоянной комиссии по международному сотрудничеству в сфере прав человека Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом и ответственным секретарем Ириной Киркорой. Поговорили о вопросах сотрудничества между мной и РПЛ РФ и возможности обмена, к которому украинская сторона готова в любое время,

– отметила Денисова.

Кроме этого, она подчеркнула важность медицинских справок о состоянии здоровья украинских пленников Кремля, которые украинская сторона еще не получила. По словам правозащитницы, российская сторона тоже захотела получить такую информацию о своих гражданах.

"Предложила написать предложения по списку на обмен. Чрезвычайно приятные впечатления от встречи с москвичами, которые активно поддерживают наших военнопленных", – добавила Людмила Денисова.

Напомним, 15 января Лефортовский районный суд Москвы продлил до 24 апреля арест 12 украинским морякам, которых Россия незаконно захватила в Азовском море. Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако он будет иметь формальный вид, ведь у РФ уже есть подготовленный приговор.

Как украинские моряки оказались в российском плену?

25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинских военных судна законно переходили из порта Одессы в порт Мариуполя. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не ранее, чем через год. А пока что пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.