Тобто, при досягненні 65 років, пенсіонери, які взагалі не напрацювали страхового стажу – можуть претендувати на тимчасову допомогу від держави. У 2024 році її розмір складає 2 361 гривню.

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Натомість пенсіонери, які мають недостатній стаж, отримуватимуть аналогійну суму, проте з 63 років. При цьому, в умовах воєнного часу, строк виплати державної соціальної допомоги, яку було призначено раніше, продовжується на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування.

Що таке страховий стаж? Страховий стаж – це період, упродовж якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному (соціальному) страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески у сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

Як оформити виплату та які документи потрібні

Для оформлення виплат необхідно подати відповідні документи до місцевого центру соціального захисту. При цьому, рішення про призначення тимчасової допомоги приймається відповідним органом протягом 10 календарних днів з дня звернення.

Таким чином, пенсіонеру потрібно надати наступний пакет документів:

Заява, заповнена за встановленою формою Міністерства соціальної політики.

Паспорт громадянина України.

Ідентифікаційний код.

Довідка про трудовий стаж, видана органами Пенсійного фонду.

Декларація про доходи та майновий стан за останні шість місяців для всіх членів сім’ї, подається разом із документами про доходи.

Копія рішення про призначення опікуна (у разі недієздатності особи).

Відомості про склад сім'ї, що включається в декларацію про доходи та майновий стан.

Важливо! Про відмову у призначенні тимчасової допомоги орган соціального захисту населення повідомить у пʼятиденний строк з дня прийняття рішення. Причиною для відмови може бути як незадекларовані доходи, значні покупки та витрати, так і наявність більше ніж одного автомобіля та інше.