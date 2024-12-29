Як вплине реформа на пенсії за інвалідністю

Нагадуємо, що з 1 липня 2025 року в Україні запланована реформа пенсійної системи, яка передбачена Законом України про державний бюджет на 2025 рік.

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Водночас як передає 24 Канал з посиланням на видання "На пенсії", реформа передбачає не лише зміни щодо підвищення справедливості та достатності пенсій, але й поступове скасування пенсій за інвалідністю.

Зауважте! Зміни не стосуватимуться тих, у якого інвалідність встановлена безстроково.

Як зазначається у виданні, у перспективі пенсійної реформи із чинного закону про обов'язкове державне пенсійне страхування можуть прибрати розділ про пенсії за інвалідністю.

Відтак є ймовірність, що цей розділ можуть тимчасово залишити у вигляді перехідних положень до того часу, поки не запровадять іншу реформу. Найімовірніше, що у ній замість пенсій за інвалідністю встановлюватимуться страхові виплати особам, які матимуть стійку втрату працездатності.

Які зараз розмір пенсій за інвалідністю

За наявності хоча б 1 року страхового стажу громадянин має право на отримання пенсії з інвалідності. А їхні суми залежатимуть від групи інвалідності та страхового стажу людини.

Для осіб з інвалідністю I групи виплата становить 100% від розміру пенсії за віком,

Для осіб з інвалідністю II групи виплата дорівнює 90% від пенсії за віком.

Мінімальні гарантовані виплати: