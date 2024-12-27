Хто потрапляє під ризик вилучення коштів

Річ у тім, що таке нововведення щодо пенсійних виплат передбачене статтею 41 проєкту бюджету, передає 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Відтак вилучання коштів із рахунків передбачено для 2 категорій пенсіонерів-переселенців, а саме:

Пенсіонери, які не використовували рахунок протягом 12 місяців (якщо з рахунку не знімали кошти, не здійснювали перекази чи безготівкові розрахунки, залишок коштів буде повернуто до Пенсійного фонду України).

(якщо з рахунку не знімали кошти, не здійснювали перекази чи безготівкові розрахунки, залишок коштів буде повернуто до Пенсійного фонду України). Пенсіонери, які не пройшли фізичну ідентифікацію протягом 6 місяців (це стосується пенсіонерів, які отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року.

Важливо! Крім того, такі нововведення зачеплять не всіх пенсіонерів цих категорій. Це у перше чергу торкнеться лише ВПО, зареєстрованих на початку повномасштабного вторгнення.

Що робити для відновлення виплат

Перше, що потрібно зробити, якщо кошти з пенсійного рахунку були списані на користь ПФУ, це звернутися до Ощадбанку або ПФУ для відновлення виплат. Відповідно після подачі необхідних документів та проходження ідентифікації пенсіонеру поновлять виплати.

Варто знати, що пенсії, які накопичилися на рахунку до моменту вилучення, будуть повністю перераховані після відновлення виплат.

До речі! Для тих, хто не встиг пройти ідентифікацію до кінця березня 2024 року, доступна перевірка у будь-який зручний час.

Також, пенсіонери мають декілька способів для перевірки особи: це відвідування відділення ПФУ, або ж використання відеоконференцзв'язку.