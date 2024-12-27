Кто попадает под риск изъятия средств

Дело в том, что такое нововведение по пенсионным выплатам предусмотрено статьей 41 проекта бюджета, передает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.

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Поэтому изъятие средств со счетов предусмотрено для 2 категорий пенсионеров-переселенцев, а именно:

Пенсионеры, которые не использовали счет в течение 12 месяцев (если со счета не снимали средства, не осуществляли переводы или безналичные расчеты, остаток средств будет возвращен в Пенсионный фонд Украины).

(если со счета не снимали средства, не осуществляли переводы или безналичные расчеты, остаток средств будет возвращен в Пенсионный фонд Украины). Пенсионеры, которые не прошли физическую идентификацию в течение 6 месяцев (это касается пенсионеров, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года.

Важно! Кроме того, такие нововведения затронут не всех пенсионеров этих категорий. Это в первую очередь коснется только ВПО, зарегистрированных в начале полномасштабного вторжения.

Что делать для восстановления выплат

Первое, что нужно сделать, если средства с пенсионного счета были списаны в пользу ПФУ, это обратиться в Ощадбанк или ПФУ для восстановления выплат. Соответственно после подачи необходимых документов и прохождения идентификации пенсионеру возобновят выплаты.

Стоит знать, что пенсии, которые накопились на счету до момента изъятия, будут полностью пересчитаны после восстановления выплат.

Кстати! Для тех, кто не успел пройти идентификацию до конца марта 2024 года, доступна проверка в любое удобное время.

Также, пенсионеры имеют несколько способов для проверки личности: это посещение отделения ПФУ, или использование видеоконференцсвязи.