Хто зможе отримати максимальну пенсію у 2025

У наступному році максимальна пенсія збільшуватись не буде, оскільки прожитковий мінімум не зростатиме, повідомляє 24 Канал з посиланням на Бюджетну декларацію на 2025 – 2027 роки.

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Нагадаємо! Відповідно до вказаної декларації, збільшення максимальної пенсії не відбуватиметься до 2028 року. Тобто, з 2025 до 2027 року цей показник буде 23 610 гривень.

В наступному році максимальну пенсію зможуть отримати:

державні службовці;

працівники місцевого самоврядування;

народні депутати;

науковці.

Зауважте! Відповідно до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" максимальна пенсія не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Ця сума має враховувати всі надбавки та доплати, які призначаються особі. Виключенням є надбавка, що надається окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.