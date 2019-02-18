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      Санкції – елемент торгу з Росією, але це не змінить поведінку Кремля

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      США готові запровадити нові санкції проти Росії
      США готові запровадити нові санкції проти Росії / Фото з відкритих джерел

      Нові санкції США проти Росії вплинуть на економіку РФ. Але не змінять поведінку Кремля, адже Москва намагається показати світу, що вона трактуватиме міжнародне право так, як їй хочеться.

      Про це 24 каналу розповів міжнародний експерт компанії Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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      Санкції США перекриють Росії канали кредитів і фінансової співпраці з іншими країнами. Росія на санкції ніяк не реагуватиме. Москва намагається показати світу, що вона трактує міжнародне право так, як хоче. Зокрема, що стосується анексії Криму. Росія грає на контрасті, щоб диктувати умови слабшим країнам. В першу чергу, своїм сусідам, аби тримати їх у залежності,
      – зазначає Тарас Семенюк.

      За словами експерта, нові санкції США – черговий пазл у загальну картину санкцій. Масштаб санкцій послаблюватиме економіку Росії, як було з СРСР, коли санкції поступово вводили, поки він не розпався. Це також елемент майбутніх торгів, щоб Росія пішла на поступки. Якщо Моква виконає мінські угоди, то Захід може пом’якшити санкції. Тоді Росія отримає кредити на технології, зокрема, для буріння свердловин.

      Як наголошує Семенюк, Росія має союзника – Китай. В них є спільний ворог – США і ЄС. Тому малоймовірно, що Китай нападе на Росію. Ці країни схожі щодо державного управління – там немає демократії. Плюс Іран відіграє важливу роль у цьому трикутнику. На думку міжнародника, ми знову повертаємося до біполярного світу, коли одна група країн протистоїть іншій, щоб впливати на світопорядок, і ділити світ там, де є багато природних ресурсів. Зокрема, це Сирія, а в Африку зараз інтенсивно заходять китайці і росіяни. І в цьому сенсі європейці програють.

      Чому США вводять нові санкції проти Росії? Група сенаторів США представила 13 лютого законопроект, який передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Це санкції у відповідь на російське втручання в роботу демократичних інститутів за кордоном, а також – за агресію в Україні. Зокрема, захоплення Росією українських кораблів і моряків у Керченській протоці.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі Санкції
      Джерело: 24 канал
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