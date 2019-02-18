Санкции – элемент торга с Россией, но это не изменит поведение Кремля

Новые санкции США против России повлияют на экономику РФ. Но не изменят поведение Кремля, ведь Москва пытается показать миру, что она будет трактовать международное право так, как ей хочется.

Об этом 24 каналу рассказал международный эксперт компании Kyivstratpro Тарас Семенюк.

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Санкции США перекроют России каналы кредитов и финансового сотрудничества с другими странами. Россия на санкции никак не будет реагировать. Москва пытается показать миру, что она трактует международное право так, как хочет. В частности, что касается аннексии Крыма. Россия играет на контрасте, чтобы диктовать условия слабым странам. В первую очередь, своим соседям, чтобы держать их в зависимости,

– отмечает Тарас Семенюк.

По словам эксперта, новые санкции США – очередной пазл в общую картину санкций. Масштаб санкций будет ослаблять экономику России, как было с СССР, когда санкции постепенно вводили, пока он не распался. Это также элемент будущих торгов, чтобы Россия пошла на уступки. Если Моква выполнит минские соглашения, то Запад может смягчить санкции. Тогда Россия получит кредиты на технологии, в частности, для бурения скважин.

Как отмечает Семенюк, Россия имеет союзника – Китай. У них есть общий враг – США и ЕС. Поэтому маловероятно, что Китай нападет на Россию. Эти страны похожи относительно государственного управления – там нет демократии. Плюс Иран играет важную роль в этом треугольнике. По мнению международника, мы снова возвращаемся к биполярному миру, когда одна группа стран противостоит другой, чтобы влиять на миропорядок, и делить мир там, где много природных ресурсов. В частности, это Сирия, а в Африку сейчас интенсивно заходят китайцы и россияне. И в этом смысле европейцы проигрывают.

Почему США вводят новые санкции против России?

Группа сенаторов США представила 13 февраля законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Это санкции в ответ на российское вмешательство в работу демократических институтов за рубежом, а также – за агрессию в Украине. В частности, захват Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе.