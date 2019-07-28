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      У Раді Європи відреагували на жорсткий розгін протестувальників у Москві

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      У Раді Європи виступили з критичними заявами щодо Росії після арештів у Москві
      У Раді Європи виступили з критичними заявами щодо Росії після арештів у Москві / Колаж 24 каналу

      У Раді Європи розкритикували Москву через масові жорстокі затримання і розгін мітингу у Москві. Там стривожені, чекають пояснень і нагадують Росії про зобов’язання як держави-члена Ради Європи.

      Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд та президентка ПАРЄ Ліліан-Морі Паск'є розкритикували Росію після масових затримань і розгону несанкціонованого мітингу в Москві, пише "Європейська правда". 

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      Так, Ягланд пояснив, що із занепокоєнням стежив за останніми подіями напередодні виборів в Москві. Йому не подобається те, що опозиційні кандидати не змогли висунути свої кандидатуру на місцевих виборах. Генсек Ради Європи має намір обговорити це з главою російської ЦВК Еллою Памфіловою.

      Всі законні кандидати повинні бути допущені до участі у виборах, вільні та чесні вибори повинні бути гарантованими. Як держава-член Ради Європи Росія повинна поважати європейські стандарти у виборчому процесі,
      – наголосив він.

      Президентка ПАРЄ Ліліан-Морі Паск'є також глибоко стурбована масовими арештами демонстрантів. Реакцію російських правоохоронців на демоснтрацію вона назвала "неспівмірною".

      "Свобода слова і свобода зібрань є необхідними умовами демократії. У всіх державах-членах Ради Європи і в цілому в будь-якому відкритому, демократичному і плюралістичному суспільстві всі думки, в тому числі критичні до влади, повинні висловлюватися вільно", – наголосила Паск'є.

      У Москві 27 липня затримали 1127 протестувальників. Поліція жорстко зачищала центральні вулиці російської столиці від активістів. В декого поламані ноги, у багатьох – розбиті голови.

      Що відбувається у Москві?

      Акцію біля московської мерії 27 липня анонсував опозиційний політик Олексій Навальний. Люди зібралися на підтримку кандидатів від опозиційних сил, котрим офіційно відмовили в реєстрації на виборах до міської думи російської столиці.

      Опозиціонери стверджували, що зібрали необхідну кількість підписів для реєстрації кандидатами в депутати (3% підписів від загальної кількості жителів свого округу). Перевіривши ці підписи, виборчкоми відмовилися реєструвати більшість кандидатів від опозиції.

      Основною причиною відмов був брак у підписних листах: виборчкоми начебто знаходили неточності в заповненні, помилки в паспортних даних і "мертві душі" – прізвища людей, які вже померли.

      Як Росія повернулась у ПАРЄ?

      25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи в організації без обмежень права голосу. За таке рішення проголосували 118 депутатів, проти – 62, утримались – 10. 26 червня ПАРЄ це рішення підтвердила, при цьому в резолюції не згадуються будь-які санкції.

      Чому Росія взагалі була виключена з ПАРЄ?У 2014 році через агресію Росії на Донбасі та анексію Криму цю країну позбавили права голосу в ПАРЄ. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та припинила платити відповідні внески.

      Українська делегація 5 років робила все можливе, щоб не допустити повернення Росії в ПАРЄ. Проте 25 червня Європа ухвалила рішення на користь Росії. І ця країна вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не миритиметься з жодними обмеженнями.

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