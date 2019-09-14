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      Для захистити людей від алкоголізму та блуду: російські священики з літака освятили місто водою

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      Російське місто освятили з літака
      Російське місто освятили з літака / Скріншот

      Священики РПЦ прямо з літака окропили російське місто Твер святою водою. Це повинно захистити жителів від алкоголізму і нерозбірливих сексуальних стосунків.

      Таку "акцію" російські священики провели до всеросійського дня тверезості, повідомило російське видання Lenta.ru.

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      Цьогоріч місцевий єпископ Отець Олександр вирішив взяти на борт 70 літрів свяченої води для освічення міста.

      Разом з іконою "Невипивана чаша" ми літаємо над містом з 2006 року, це вже міська реліквія. Хочете – вірте, хочете – ні, але одного разу, побачивши літак, що пролітав повз, чоловік сказав своїй дружині, що зав'яже з алкоголем. І зав'язав,
      – розповідає він.

      Під час польоту над містом на висоті близько 300 метрів, отець Олександр виливав з літака свячену воду, а митрополит, який перебував поруч, читав молебен.

      Отець пояснив, що свячену воду треба саме лити з літака, а не використовувати кропило – в інкшому разі краплини води потрапляють назад у літак.

      Відео освячення Твері з літака:

       

      blog_ava
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      13 вересня
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      Теги: Новини Росії Курйозні новини
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