Для захистити людей від алкоголізму та блуду: російські священики з літака освятили місто водою

Священики РПЦ прямо з літака окропили російське місто Твер святою водою. Це повинно захистити жителів від алкоголізму і нерозбірливих сексуальних стосунків.

Таку "акцію" російські священики провели до всеросійського дня тверезості, повідомило російське видання Lenta.ru.

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Цьогоріч місцевий єпископ Отець Олександр вирішив взяти на борт 70 літрів свяченої води для освічення міста.

Разом з іконою "Невипивана чаша" ми літаємо над містом з 2006 року, це вже міська реліквія. Хочете – вірте, хочете – ні, але одного разу, побачивши літак, що пролітав повз, чоловік сказав своїй дружині, що зав'яже з алкоголем. І зав'язав,

– розповідає він.

Під час польоту над містом на висоті близько 300 метрів, отець Олександр виливав з літака свячену воду, а митрополит, який перебував поруч, читав молебен.

Отець пояснив, що свячену воду треба саме лити з літака, а не використовувати кропило – в інкшому разі краплини води потрапляють назад у літак.

Відео освячення Твері з літака: