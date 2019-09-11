Як з пластиліну: у мережі висміяли новий пам'ятник бойовикам на Донбасі – фото

На окупованій Луганщині з'явився новий пам'ятник на честь загиблих проросійських бойовиків. Фото меморіалу викликало сміх та іронію в користувачів мережі.

Окупаційна влада провела офіційне відкриття пам'ятника у селищі Михайлівка 2 вересня, пише блогер Necro Mancer у твіттері.

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На фото видно, що бойовики змусили прийти на захід своїх дітей в урочистому одязі. Сам меморіал вони відкривали з-під російського прапора.



Пам'ятник загиблим окупантам у Михайлівці / фото з твіттера

Світлина викликала шквал іронії у користувачів. Вони зауважили, що пам'ятник – низької якості, дешевий і примітивний.

"Його напевно діти на уроках праці робили", "І швидше за все з пластиліну!", "Дешева гіпсова хр*нь", – пишуть юзери.

До слова, ось так виглядають меморіали та пам'ятники військовим, які захищали або загинули захищаючи незалежність України на Донбасі. Як видно на фото, усі вони патріотичні, символізують силу духу бійців та виготовлені з якісних матеріалів,

Пам'ятники загиблим на Донбасі українським бійцям