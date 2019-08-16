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      Силовики РФ сконфузились під час штурму квартири: курйозне відео

      3814 Читать новость на русском
      Момент падіння спецпризначенця
      Момент падіння спецпризначенця / Скріншот з відео

      Російські спецпризначенці зазнали поразки під час штурму квартири та розсмішили мережу.

      У мережі користувачі опублікували відео, як силовики ОМОНа намагаються за допомогою драбини потрапити в житло на третьому поверсі.

      До слова – "Пошта Росії" замість подарунку доставила купку сміття

      Один із спецпризначинців хотів вибити вікно, однак, сконфузився і впав на своїх колег. Повторно вже з молотком взявся боротись з вікном інший спецпризначенець, але безуспішно. 

      Врешті, допомогли силовикам господарі квартири – просто відкрили вікно. 

      Дивіться курйозне відео падіння спецпризначенця Росії:

       

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      Теги: Новини Росії Курйозні новини
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