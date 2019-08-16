Силовики РФ сконфузились під час штурму квартири: курйозне відео

Російські спецпризначенці зазнали поразки під час штурму квартири та розсмішили мережу.

У мережі користувачі опублікували відео, як силовики ОМОНа намагаються за допомогою драбини потрапити в житло на третьому поверсі.

До слова – "Пошта Росії" замість подарунку доставила купку сміття

Один із спецпризначинців хотів вибити вікно, однак, сконфузився і впав на своїх колег. Повторно вже з молотком взявся боротись з вікном інший спецпризначенець, але безуспішно.

Врешті, допомогли силовикам господарі квартири – просто відкрили вікно.

Дивіться курйозне відео падіння спецпризначенця Росії: