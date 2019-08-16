Силовики РФ сконфузились во время штурма квартиры: курьезное видео

Российские спецназовцы потерпели поражение во время штурма квартиры и рассмешили сеть.

В сети пользователи опубликовали видео, как силовики ОМОНа пытаются с помощью лестницы попасть в квартиру на третьем этаже.

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Один из спецназовцев хотел выбить окно, однако, сконфузился и упал на своих коллег. Повторно уже с молотком взялся бороться с окном другой спецназовец, но безуспешно.

Наконец помогли силовикам хозяева квартиры – просто открыли окно.

Смотрите курьезное видео падения спецназовца России: