13:13
11 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЕРХОВНАЯ РАДА APPLE ИМПИЧМЕНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко станет президентом США. РПЦ превращает воду в вино
      Вєсті Кремля
      22:56, 10 сентября
      Вести.UA: Чудеса равновесия Луценко. Катастрофическая реформа "Укрзализныци"
      Вєсті.UA
      19:46, 10 сентября
      В каких шокирующих условиях работают в "Киевмедспецтрансе": как огласка повлияла на предприятие
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЕРХОВНАЯ РАДА APPLE ИМПИЧМЕНТ

      Как из пластилина: в сети высмеяли новый памятник боевикам на Донбассе – фото

      67 Читати новину українською
      Памятник пророссийским боевикам на оккупированном Донбассе
      Памятник пророссийским боевикам на оккупированном Донбассе / Фото из Тwitter

      На оккупированной Луганщине появился новый памятник в честь погибших пророссийских боевиков. Фото мемориала вызвало смех и иронию у пользователей сети.

      Оккупационные власти провели официальное открытие памятника в поселке Михайловка 2 сентября, пишет блогер Necro Mancer в твиттере.

      Читайте также: Силовики РФ сконфузились во время штурма квартиры: курьезное видео

      На фото видно, что боевики заставили прийти на мероприятие своих детей в торжественной одежде. Сам мемориал они открывали из-под российского флага.


      Памятник погибшим оккупантам в Михайловке / фото из твиттера

      Фотография вызвала шквал иронии у пользователей. Они отметили, что памятник – низкого качества, дешевый и простой.

      "Его наверняка дети на уроках труда делали", "И скорее всего из пластилина!", "Дешевая гипсовая хр*нь", – пишут пользователи.

       

      К слову, вот так выглядят мемориалы и памятники военным, которые защищали или погибли защищая независимость Украины на Донбассе. Как видно на фото, все они патриотические, символизируют силу духа бойцов и изготовлены из качественных материалов,

       

      Памятники погибшим на Донбассе украинским бойцам

      blog_ava
      Ураган "Дориан" на Багамах: погибли 50 человек, среди них дети
      сегодня
      6375
      Теги: Новости Украины Жертвы Курьезные новости Пророссийские боевики Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      сегодня , 12:00 Путіну потрібна була лише одна людина – і це не пропагандист Вишинський
      Блог Медіа 1424
      Теракт 11 сентября: что стоит знать о башнях Всемирного торгового центра
      сегодня , 11:16 Теракт 11 сентября: что стоит знать о башнях Всемирного торгового центра
      559
      Сборная Украины сыграла вничью против Нигерии: какие проблемы команды показал этот матч
      сегодня , 10:39 Сборная Украины сыграла вничью против Нигерии: какие проблемы команды показал этот матч
      Ігор Саджениця 162
      Рябошапка назначил Виктора Чумака главным военным прокурором
      сегодня , 10:28 Рябошапка назначил Виктора Чумака главным военным прокурором
      890
      Отношения Украины с Россией: почему еще рано начинать говорить о мире
      сегодня , 09:55 Отношения Украины с Россией: почему еще рано начинать говорить о мире
      Євгенія Мазур 540
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук