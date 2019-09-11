Как из пластилина: в сети высмеяли новый памятник боевикам на Донбассе – фото

На оккупированной Луганщине появился новый памятник в честь погибших пророссийских боевиков. Фото мемориала вызвало смех и иронию у пользователей сети.

Оккупационные власти провели официальное открытие памятника в поселке Михайловка 2 сентября, пишет блогер Necro Mancer в твиттере.

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На фото видно, что боевики заставили прийти на мероприятие своих детей в торжественной одежде. Сам мемориал они открывали из-под российского флага.



Памятник погибшим оккупантам в Михайловке / фото из твиттера

Фотография вызвала шквал иронии у пользователей. Они отметили, что памятник – низкого качества, дешевый и простой.

"Его наверняка дети на уроках труда делали", "И скорее всего из пластилина!", "Дешевая гипсовая хр*нь", – пишут пользователи.

К слову, вот так выглядят мемориалы и памятники военным, которые защищали или погибли защищая независимость Украины на Донбассе. Как видно на фото, все они патриотические, символизируют силу духа бойцов и изготовлены из качественных материалов,

Памятники погибшим на Донбассе украинским бойцам