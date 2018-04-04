10:14
4 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
  • субота
    10°C 4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сирна катастрофа. Захисник Путін
Вєсті Кремля
23:53, 3 квітня
Вєсті.UA. Полуничка Луценка. Виважені високопосадовці
Вєсті.UA
22:24, 3 квітня
Ми ризикуємо втратити кіностудію Довженка: як розкрадають майно під балачки про відродження
ЦРУ
09:30, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ІВАН БУБЕНЧИК YOUTUBE Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ 4G

Ердоган "відбив" у Путіна перед носом дівчину: смішне відео

2004 Читать новость на русском
Ердоган
Ердоган "відбив" у Путіна перед носом дівчину / uapress.info

Курйози переслідують Володимира Путіна. Під час візиту глави Кремля до Туреччини, де відбулися переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, кумедний момент стався під час загальної фотозйомки.

Про це повідомляє Depo.ua.

Президент РФ Володимир Путін зустрівся з главою Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі 3 квітня сьоме засідання Ради співробітництва вищого рівня між РФ і Туреччиною.

Дивіться також: Який Путін прийшов до влади цього разу: промовиста карикатура

Під час приготувань до спільного фото турецький президент зауважив, що з боку глави Кремля Володимира Путіна стоїть троє дівчат, а біля нього – жодної.

Ердоган

Ердоган "відбив" у Путіна дівчину

Тож Ердоган попросив одну з них стати поруч, аби "збалансувати" присутніх для кращого фото. Володимир Путін, тим часом, просто посміхався.

Ердоган "відбив" у Путіна дівчину – відео

До слова, нещодавно користувачів мережі розсмішило відео з президентом РФ Володимиром Путіним під час ділової зустрічі – під ним розслоїлася ніжка крісла.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Курйозні новини Реджеп Ердоган Новини Туреччини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Куди поїхати на Великдень: Топ-7 храмів і монастирів
сьогодні, 10:01 Куди поїхати на Великдень: Топ-7 храмів і монастирів
Настя Сукач 1090
Машиніст київського метро може вбити пасажирів
сьогодні, 08:41 Машиніст київського метро може вбити пасажирів
Ольга Бродська 1070
Стрілянина в штаб-квартирі YouTube: опублікували фото нападниці
сьогодні, 08:38 Стрілянина в штаб-квартирі YouTube: опублікували фото нападниці
1433
Perekhodymo na latynku: чи будуть українці писати латинкою
3 квітня, 22:00 Perekhodymo na latynku: чи будуть українці писати латинкою
Наталія Лебідь 1229
Бйорндален завершив кар'єру: що треба знати про короля біатлону
3 квітня, 21:21 Бйорндален завершив кар'єру: що треба знати про короля біатлону
Наталя Сколоздра 1352
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук