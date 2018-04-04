Ердоган "відбив" у Путіна перед носом дівчину: смішне відео

Курйози переслідують Володимира Путіна. Під час візиту глави Кремля до Туреччини, де відбулися переговори з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, кумедний момент стався під час загальної фотозйомки.

Про це повідомляє Depo.ua.

Президент РФ Володимир Путін зустрівся з главою Туреччини Реджепом Ердоганом в Анкарі 3 квітня сьоме засідання Ради співробітництва вищого рівня між РФ і Туреччиною.

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Під час приготувань до спільного фото турецький президент зауважив, що з боку глави Кремля Володимира Путіна стоїть троє дівчат, а біля нього – жодної.

Ердоган "відбив" у Путіна дівчину

Тож Ердоган попросив одну з них стати поруч, аби "збалансувати" присутніх для кращого фото. Володимир Путін, тим часом, просто посміхався.

Ердоган "відбив" у Путіна дівчину – відео

До слова, нещодавно користувачів мережі розсмішило відео з президентом РФ Володимиром Путіним під час ділової зустрічі – під ним розслоїлася ніжка крісла.