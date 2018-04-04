Эрдоган "отбил" у Путина перед носом девушку: смешное видео

Курьезы преследуют Владимира Путина. Во время визита главы Кремля в Турцию, где состоялись переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, смешной момент произошел во время общей фотосъемки.

Об этом сообщает Depo.ua.

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Турции Реджепом Эрдоганом в Анкаре 3 апреля на седьмом заседании Совета сотрудничества высшего уровня между РФ и Турцией.

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Во время приготовлений к общему фото турецкий президент отметил, что со стороны главы Кремля Владимира Путина стоит три девушки, а возле него – ни одной.

Эрдоган "отбил" у Путина девушку

Поэтому Эрдоган попросил одну из них стать рядом, чтобы "сбалансировать" присутствующих для лучшего фото. Владимир Путин, тем временем, просто улыбался.

Эрдоган "отбил" у Путина девушку – видео

К слову, недавно пользователей сети рассмешило видео с президентом РФ Владимиром Путиным во время деловой встречи – под ним розслоилася ножка кресла.