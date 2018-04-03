Который Путин пришел к власти в этот раз: красноречивая карикатура

Владимир Путин в четвертый раз переизбран на пост главы России. И на этот раз у него к гражданам страны кардинально другой подход.

По словам российского журналиста Алексея Венедиктова, за годы своего президентства Россией руководили три разных Путина – глава Кремля несколько раз менял свой стиль правления.

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Известный российский карикатурист Сергей Елкин наглядно показал, в чем изменился Владимир Путин. В своем Twitter он опубликовал меткую карикатуру.

На рисунке изображены четыре Путина, которые едут на осле. И если в предыдущие годы правления глава России обещал гражданам улучшение, то теперь он резко изменил тактику, намекая, что вокруг только одни враги, отвлекая внимание от бедности, плохого уровня жизни в стране и других общественных проблем.