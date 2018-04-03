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Який Путін прийшов до влади цього разу: промовиста карикатура

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Який Путін прийшов до влади цього разу
Який Путін прийшов до влади цього разу / politeka.net

Володимир Путін вчетверте переобраний на пост глави Росії. І цього разу у нього до громадян країни кардинально інший підхід.

За словами російського журналіста Олексія Венедиктова, за роки свого президентства Росією керували три різних Путіна – глава Кремля кілька разів міняв свій стиль правління.

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Відомий російський карикатурист Сергій Йолкін наочно показав, у чому змінився Володимир Путін. У своєму Twitter він опублікував влучну карикатуру.

На малюнку зображено чотирьох Путінів, які їдуть на ослі. І якщо у попередні роки правління глава Росії обіцяв громадянам покращення, то тепер він різко змінив тактику, натякаючи, що навколо лише одні вороги, відвертаючи увагу від бідності, поганого рівня життя у країні та інших суспільних проблем.

Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Карикатура Меми
Джерело: 24 Канал
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