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Приїзд Путіна в Кемерово показали у влучній карикатурі

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Приїзд Путіна в Кемерово
Приїзд Путіна в Кемерово / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін відвідав місце загибелі десятків дітей у торговому центрі міста Кемерово.

Під час візиту глава Кремля Володимир Путін поклав квіти під ТЦ у Кемерово та відвідав у лікарні постраждалих під час пожежі в торговому центрі "Зимова вишня".

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У мережі жителі міста опублікували відео, на якому видно, що під час візиту Путіна до Кемерово, на дахах будівель чергували снайпери.

Тож художник Андрій Закірзянов намалював показову карикатуру щодо візиту Путіна на місце трагедії. Малюнок він оприлюднив у своєму Twitter.

На ній глава Кремля зображений у бронежилеті з квітами в руках.

Нагадаємо, що пожежа у російському місті Кемерово спалахнула 25 березня. Рятувальники виявили останки тіл всіх 64 людей, що загинули внаслідок пожежі у торговому центрі "Зимова вишня".

Теги: Новини Росії Пожежа Пожежа в Кемерово Володимир Путін Карикатура Меми
Джерело: 24 Канал
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