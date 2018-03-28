Приезд Путина в Кемерово показали в меткой карикатуре

Президент России Владимир Путин посетил место гибели десятков детей в торговом центре города Кемерово.

Во время визита глава Кремля Владимир Путин возложил цветы под ТЦ в Кемерово и посетил в больнице пострадавших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Читайте также: Список погибших при пожаре в Кемерово 25 марта: первые фото и имена людей

В сети жители города опубликовали видео, на котором видно, что во время визита Путина в Кемерово на крышах зданий дежурили снайперы.

Поэтому художник Андрей Закирзянов нарисовал показательную карикатуру о визите Путина на место трагедии. Рисунок он обнародовал в своем Twitter.

На ней глава Кремля изображен в бронежилете с цветами в руках.

Напомним, что пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. Спасатели обнаружили останки тел всех 64 человек, погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня".