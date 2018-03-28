Приезд Путина в Кемерово показали в меткой карикатуре
Президент России Владимир Путин посетил место гибели десятков детей в торговом центре города Кемерово.
Во время визита глава Кремля Владимир Путин возложил цветы под ТЦ в Кемерово и посетил в больнице пострадавших во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня".
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В сети жители города опубликовали видео, на котором видно, что во время визита Путина в Кемерово на крышах зданий дежурили снайперы.
Поэтому художник Андрей Закирзянов нарисовал показательную карикатуру о визите Путина на место трагедии. Рисунок он обнародовал в своем Twitter.
На ней глава Кремля изображен в бронежилете с цветами в руках.
Напомним, что пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. Спасатели обнаружили останки тел всех 64 человек, погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня".
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